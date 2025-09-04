Рютте: НАТО будет противостоять России после окончания конфликта на Украине

НАТО продолжит противостоять России и после окончания украинского кризиса. С таким заявлением выступил генсек альянса Марк Рютте на оборонном форуме в Чехии.

"С завершением конфликта на Украине российская угроза не исчезнет. НАТО должна и будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей", - подчеркнул он. Рютте призвал государства Евросоюза продолжать наращивать военные производства и выделять больше средств на милитаризацию Европы.

Вместе с тем, по его словам, Североатлантический альянс намерен готовиться к "угрозам со стороны Китая", который "производит больше боевых кораблей, чем США".

Рютте также отметил, что военный блок сохранит фокус на противостоянии с РФ и "не намерен распространять 5-ю статью" на своих партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при этом должен быть готов помогать им в случае агрессии со стороны КНР.