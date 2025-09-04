La Repubblica: ушел из жизни Джорджо Армани

Итальянский модельер Джорджо Армани ушел из жизни в возрасте 91 года. Об этом информировала газета La Repubblica.

Модный дом Armani, основанный в 1975 году, оставался одним из немногих, не вошедших в крупные холдинги.

В компании "короля итальянской моды" сообщили, что прощание с ним состоится 6 и 7 сентября в Милане, похороны пройдут в узком кругу, как того пожелал сам модельер, пишет Corriere della Sera.

Свою первую коллекцию Армани показал 24 июля 1975 года. С тех пор началась долгая и успешная жизнь его дома, который он основал вместе со своим компаньоном Серджио Галеотти.

Сдержанный строгий стиль Армани полюбился многим кинозвездам, которые появляются в его нарядах на красных дорожках. В его творениях снималась целая плеяда мировых звезд, от Ричарда Гира в фильме "Американский жиголо" до Леонардо Ди Каприо в картине "Волк с Уолл-стрит". Он создавал форму для итальянской олимпийской сборной.

Кроме того, империя Армани занималась дизайном интерьеров. В 2010 году модельер оформил отель в самом высоком здании мира - в Дубае.

По данным газеты La Stampa, "империя моды" Армани оценивается в 7 млрд евро.