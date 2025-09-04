Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 сентября 2025 / 18:45
КОТИРОВКИ
USD
04/09
80.8488
EUR
04/09
94.2539
Новости часа
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тыс. Слуцкий отметил, что Каллас "в истерике" от итогов саммита ШОС
Москва
4 сентября 2025 / 18:45
Котировки
USD
04/09
80.8488
0.0000
EUR
04/09
94.2539
0.0000
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Путин убежден, что нельзя откладывать обновление электросетей
4 сентября 2025 / 15:57
Путин убежден, что нельзя откладывать обновление электросетей
© Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что откладывать обновление электросетей нельзя.

"Особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Ввиду роста энергопотребления возрастает нагрузка на сети. И очевидно, что откладывать их обновление нельзя", - отметил он, начиная совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке.

Путин отметил, что "нельзя ждать, пока там все придет в сложное состояние, а потом надо будет обращаться в Минфин по поводу того, что все в таком состоянии, что приобретает характер ЧС и нужно немедленно реагировать на это". Он призвал принимать все необходимые меры в плановом порядке.

Глава государства также обратил внимание, что потребление электроэнергии в ДФО выросло на 28%, с учетом того, что "в среднем по России - 14%". Он назвал это хорошим интегральным показателем того, что происходит в реальной жизни.

"Пока признаков острого дефицита генерирующих мощностей нет. Однако основные фонды компании изнашиваются", - указал президент. 

"Очевидно, что нужно активно строить в округе электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции. Необходимо четко согласовать этапы и сроки такой работы", - акцентировал он.

Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
16:32
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тыс.
16:15
Слуцкий отметил, что Каллас "в истерике" от итогов саммита ШОС
15:57
Путин убежден, что нельзя откладывать обновление электросетей
15:45
La Repubblica: ушел из жизни Джорджо Армани
15:31
Рютте: НАТО будет противостоять России после окончания конфликта на Украине
15:16
Число жертв сильных дождей на севере Индии достигло 500
14:59
Иран объявил о высылке посла Австралии
14:45
ЛДПР инициировала обнуление процентов по кредитам для многодетных семей
14:28
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 299 беспилотников
14:15
Трамп заявил о хороших отношениях с лидерами РФ, КНР и КНДР
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения