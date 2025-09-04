Путин убежден, что нельзя откладывать обновление электросетей

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что откладывать обновление электросетей нельзя.

"Особого внимания требует ситуация в электросетевом комплексе. Ввиду роста энергопотребления возрастает нагрузка на сети. И очевидно, что откладывать их обновление нельзя", - отметил он, начиная совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке.

Путин отметил, что "нельзя ждать, пока там все придет в сложное состояние, а потом надо будет обращаться в Минфин по поводу того, что все в таком состоянии, что приобретает характер ЧС и нужно немедленно реагировать на это". Он призвал принимать все необходимые меры в плановом порядке.

Глава государства также обратил внимание, что потребление электроэнергии в ДФО выросло на 28%, с учетом того, что "в среднем по России - 14%". Он назвал это хорошим интегральным показателем того, что происходит в реальной жизни.

"Пока признаков острого дефицита генерирующих мощностей нет. Однако основные фонды компании изнашиваются", - указал президент.

"Очевидно, что нужно активно строить в округе электроэнергетические мощности и обновлять действующие станции. Необходимо четко согласовать этапы и сроки такой работы", - акцентировал он.