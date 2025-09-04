Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Слуцкий отметил, что Каллас "в истерике" от итогов саммита ШОС
4 сентября 2025 / 16:15
Слуцкий отметил, что Каллас "в истерике" от итогов саммита ШОС
© Сергей Булкин/ ТАСС

Глава евродипломатии Кая Каллас в "полнейшей истерике" после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Китае. Соответствующую точку зрения изложил председатель думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, Каллас неожиданно поняла, что "правила", которые коллективный Запад выдумал, оправдывая попытки установить свои гегемонию и монополизм, ждет неизбежный крах. "Поэтому она взывает к "противостоянию" "новой реальности", - указал парламентарий.

Слуцкий отметил, что консолидация сил мирового большинства повлекла панику в рядах евробюрократии, поскольку она наблюдает, как рушатся ложные нарративы и ценности, навязанные западным меньшинством. Именно такой миропорядок, "как сказал Владимир Путин", Москва, Пекин и российские партнеры из стран глобального Юга "оформляют сегодня", добавил политик.

Он подчеркнул, что время доминирования "золотого миллиарда" уходит, и это происходит из-за "усиления влияния здравых сил" и объективного исторического процесса, а не в результате "заговора". "Как бы такие, как Каллас, ни бились в конвульсиях и ни призывали к "противостоянию", - заключил лидер ЛДПР.

