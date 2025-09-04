Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Общество
Общество
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тыс.
4 сентября 2025 / 16:32
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 2,2 тыс.
© ТАСС/ Reuters/ AFGHAN DEFENSE MINISTRY/ Khalid Zadran/ Kabul Police Command/ Ministry of Interior

Число погибших при землетрясении в Афганистане достигло 2 205, еще 3 640 человек пострадали. Соответствующее данные приводит заместитель официального представителя "Талибана" Хамдулла Фитрат в соцсети X.

"Обновленная информация о жертвах землетрясения в Кунаре. Общее число погибших возросло до 2 205, а число раненых - 3 640", - указал он.

В настоящее время спасательные работы продолжаются. Задействованы десантные спецподразделения. 

31 августа в горах Гиндукуш произошло землетрясение магнитудой 6,2. Оно было зафиксировано в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке Афганистана. По информации агентства Khaama Press, мощные подземные толчки разрушили целые деревни. Оползни блокировали пути подъезда к ряду населенных пунктов и нарушили линии коммуникаций.

