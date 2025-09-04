Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Оверчук: экономические отношения России и Азербайджана развиваются очень хорошо
4 сентября 2025 / 16:45
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что экономическое взаимодействие с Азербайджаном "развивается очень хорошо".
"Мы постоянно остаемся в контакте. И в том числе на полях саммита ШОС активно общались с коллегами. Поэтому здесь с Азербайджаном у нас в экономическом плане отношения развиваются нормально, как мы планировали", - отметил он на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).