Bild: в Берлине автомобиль BMW въехал в группу людей

Автомобиль в четверг днем въехал в толпу людей в берлинском районе Веддинг, несколько человек пострадали. Об этом сообщает газета Bild.

По ее данным, авария произошла около 13:10 (14:10 мск) на улице Зеештрассе. Предварительно, автомобиль BMW при повороте наехал на группу детей в возрасте семи-восьми лет. Уточняется, что 3 из 15 детей получили легкие травмы.

Издание указывает, что сопровождающая получила серьезные травмы, ее доставили в больницу. Водитель авто не пострадал.

Полиция, как отмечает газета Der Tagesspiegel, исходит из того, что имел место несчастный случай.