4 сентября 2025
Мишустин: 24 региона получат свыше 1 млрд рублей на поддержку аграриев Курс евро на межбанке впервые с 30 июля поднялся выше 95 рублей
Общество
Bild: в Берлине автомобиль BMW въехал в группу людей
4 сентября 2025 / 16:59
Bild: в Берлине автомобиль BMW въехал в группу людей
© Омер Мессинджер/ Getty Images/ТАСС

Автомобиль в четверг днем въехал в толпу людей в берлинском районе Веддинг, несколько человек пострадали. Об этом сообщает газета Bild.

По ее данным, авария произошла около 13:10 (14:10 мск) на улице Зеештрассе. Предварительно, автомобиль BMW при повороте наехал на группу детей в возрасте семи-восьми лет. Уточняется, что 3 из 15 детей получили легкие травмы. 

Издание указывает, что сопровождающая получила серьезные травмы, ее доставили в больницу. Водитель авто не пострадал.

Полиция, как отмечает газета Der Tagesspiegel, исходит из того, что имел место несчастный случай. 

