Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Общество
Bild: в Берлине автомобиль BMW въехал в группу людей
4 сентября 2025 / 16:59
© Омер Мессинджер/ Getty Images/ТАСС
Автомобиль в четверг днем въехал в толпу людей в берлинском районе Веддинг, несколько человек пострадали. Об этом сообщает газета Bild.
По ее данным, авария произошла около 13:10 (14:10 мск) на улице Зеештрассе. Предварительно, автомобиль BMW при повороте наехал на группу детей в возрасте семи-восьми лет. Уточняется, что 3 из 15 детей получили легкие травмы.
Издание указывает, что сопровождающая получила серьезные травмы, ее доставили в больницу. Водитель авто не пострадал.
Полиция, как отмечает газета Der Tagesspiegel, исходит из того, что имел место несчастный случай.