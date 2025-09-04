Страны, входящие в так называемую коалицию желающих, подтвердили готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты. Соответствующее заявление распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам его участия во встрече в виртуальном формате.

"Премьер-министр приветствовал заявления партнеров по "коалиции желающих" о поставках Украине дальнобойных ракет с целью дальнейшего укрепления ее оснащения", - следует из коммюнике.

"Он также выразил благодарность военным планировщикам и начальникам штабов за их оперативную работу по обеспечению возможности развертывания сил в случае прекращения огня", - сказано в заявлении.

В четверг в Париже состоялась встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой в том числе обсуждались гарантии безопасности для Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.