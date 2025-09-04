Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 сентября 2025 / 18:55
3 сентября 2025 / 18:06
3 сентября 2025 / 18:02
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Военная индустрия / Переговоры по Украине
Безопасность
"Коалиция желающих" готова поставлять Украине дальнобойные ракеты
4 сентября 2025 / 17:15
"Коалиция желающих" готова поставлять Украине дальнобойные ракеты
© EPA-EFE/ WILL OLIVER/ТАСС

Страны, входящие в так называемую коалицию желающих, подтвердили готовность поставлять Украине дальнобойные ракеты. Соответствующее заявление распространила канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам его участия во встрече в виртуальном формате.

"Премьер-министр приветствовал заявления партнеров по "коалиции желающих" о поставках Украине дальнобойных ракет с целью дальнейшего укрепления ее оснащения", - следует из коммюнике.

"Он также выразил благодарность военным планировщикам и начальникам штабов за их оперативную работу по обеспечению возможности развертывания сил в случае прекращения огня", - сказано в заявлении.

В четверг в Париже состоялась встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой в том числе обсуждались гарантии безопасности для Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что в "коалиции" насчитывается уже 30 стран-членов.

