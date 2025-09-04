Президент отметил наличие в России крупнейших в мире лесных запасов

Сбережение лесов является одним из приоритетов государства. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в телеграмме организаторам и участникам всероссийской акции "Сохраним лес".

"Россия обладает крупнейшими в мире лесными запасами. В числе значимых приоритетов государства по праву находятся вопросы сбережения и рационального использования этого уникального природного достояния", - указал он.

Глава государства назвал впечатляющими масштабы акции, участниками которой в прошлые годы высажено уже порядка 300 млн деревьев. Он убежден, что акция "Сохраним лес" будет способствовать формированию в обществе ответственного отношения к природе и продвижению экологической культуры, в первую очередь - среди подрастающего поколения.

В этом году в рамках акции "Сохраним лес" во всех 89 регионах РФ планируется высадить около 70 млн деревьев.