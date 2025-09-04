Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 370 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 180 человек, в результате действий группировок "Запад" - более 220, "Южная" - до 220, "Центр" - до 440, на направлении "Востока" - свыше 240, "Днепра" - более 70 военнослужащих.