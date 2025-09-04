ШОС превращается в полноценный механизм экономического сотрудничества

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Одним из самых ярких событий последних дней стал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел 31 августа – 1 сентября в китайском Тяньцзине. Он собрал руководителей более 20 государств, а также ряда международных организаций. Его ход освещали более 3 тыс. журналистов.

ШОС была основана в 2001 г. и задумывалась как «противовес влиянию США в Центральной Азии». Позже ее география существенно расширилась. В 2017 г. к организации присоединились Индия и Пакистан, в 2023 г.- Иран, а в 2024 г. - Беларусь. На сегодняшний день ШОС включает 10 членов, 2 государства-наблюдателя и 14 стран – партнеров, которые представляют почти половину населения мира, четверть его территории и около четверти мирового ВВП.

Основным лейтмотивом тяньцзинского саммита стало противодействие политике ультиматумов и тарифов западных стран во главе с США. Так, в отношении России принято 18 пакетов санкций, Индии поставлен ультиматум - не покупать российскую нефть, Китай заставляют отказаться от сотрудничества с Россией, на Казахстан и другие страны оказывают сильное давление. В этой ситуации, как показало обсуждение на саммите, все большее число стран ищут возможности для развития вне пределов влияния Запада. Своими попытками доминировать Запад добился, по сути, лишь ускорения консолидации незападных стран для поиска защиты от санкций и пошлин и формирования альтернативы американоцентричной глобализации. И наблюдающееся сближение России, Китая и Индии - пример усилий по реализации этой концепции.

Как отметило сингапурское издание Channel NewsAsia, председатель КНР Си Цзиньпин предложил на саммите концепцию из пяти пунктов для борьбы с указанной политикой Запада. Его инициатива о глобальном управлении фактически обозначила контуры того мира, к которому предлагается стремиться организации. В его основе - многосторонность и равное участие всех стран в управлении, отказ от двойных стандартов и соблюдение норм международного права. Саммит принял Тяньцзиньскую декларацию и пакет решений, отражающих этот курс на многополярность и более «сбалансированное» глобальное управление. А проведенное заседание в формате «ШОС плюс» стало заявкой уже на внерегиональную роль организации.

На практике предлагается сформировать в Евразии экономическую зону, развивающуюся на этих принципах. Причем, после участия в саммите Норендра Моди появились перспективы на формирование геоэкономического треугольника Россия-Китай-Индия, который будет противостоять внешним угрозам посредством «торпедирования» санкций друг против друга, совместного контроля части ключевых сырьевых рынков через обеспечение спроса и сбыта, формирования соответствующей инфраструктуры. Среди предложенных мер - расширение расчетов в нацвалютах, сопряжение инфраструктурных инициатив, углубление экономической координации. В случае успеха это могло бы стать каркасом экономической системы стран-членов со своими институтами в области финансов, энергетики, продовольственной безопасности, здравоохранения и т.д.

Намечены и практические шаги. Планируется в ближайшее время создать банк ШОС для содействия безопасности и экономическому сотрудничеству стран-членов. Китай для более эффективного продвижения развития ШОС предоставит 2 млрд юаней (280 млн долл.) безвозвратной помощи странам – членам ШОС в этом году, а также предоставит 10 млрд юаней новых кредитов для банков – членов Межбанковского объединения в ближайшие три года.

Президент России Владимир Путин предложил организовать выпуск совместных облигаций государств-членов, а также создать в ШОС собственную платежно-расчетную и депозитарную инфраструктуру, сформировать банк совместных инвестиционных проектов.

Все эти предложения показывают, что поставлена задача превратить ШОС из диалоговой площадки в «полноценный механизм практического сотрудничества, приносящий ощутимые результаты государствам-членам». Выгоды экономического сотрудничества в рамках ШОС должны в значительной мере компенсировать потери при введении вторичных западных санкций.

На саммите Путин встретился с премьером Индии Моди, который, после пошлин Трампа, отказался от многовекторности и переориентировался на сотрудничество с ШОС и БРИКС. И это важный момент для России т.к. Индия будет покупать российские нефть и оружие, срывая западные санкции. А Россия, со своей стороны, будет покупать у Индии лекарства, привлекать к космическим программам и строить логистику по сухопутному пути. По мнению ряда экспертов Путиным мог быть поднят вопрос и о развитии восточной ветки транспортного коридора «Север-Юг» в Индию через Афганистан с отказом от западной ветки через Азербайджан, что в интересах Индии.

Введенные Западом санкции против России подтолкнули Москву и Пекин к более тесному энергетическому сотрудничеству. Экспорт российского природного газа в Европу не только значительно сократился, а ЕС планирует полностью отказаться от российских энергоносителей к 2027 г. На таком фоне Россия и Китай договорились о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», по которому газ будет поставляться с полуострова Ямал в Китай. Как заявил Алексей Миллер по трубопроводу будет поставляться 50 млрд куб м газа в год через Монголию, поставки рассчитаны на 30 лет. Кроме того достигнуты договоренности увеличить экспорт по существующему газопроводу «Сила Сибири». Поставки увеличатся до 44 млрд куб м с нынешних 38 млрд. будет расширен дальневосточный коридор с 10 до 12 млрд куб м. Эти сделки не только увеличат поставки российского газа в Китай, но и укрепят связи между двумя странами на фоне ухудшения их отношений с США. Подписание соглашения по «Силе Сибири-2» имеет не только экономическое, но и военно-политическое значение. Поставки газа на европейский рынок в нынешних условиях означают усиление милитаризации Европы за счёт наших же ресурсов.

Достигнутые договоренности являются четким геополитическим сигналом, с каким именно направлением связывает свое развитие Россия как минимум на ближайшие десятилетия. «Отрезвления» Европы Россия больше не ожидает и западное направление признано бесперспективным.

В итоге, политика ультиматумов вредит самому Западу, отметил американский Институт государственного управления Куинси. В опубликованном им материале отмечено, что саммит ШОС проходит на фоне тарифной политики США, из-за которой многие государства уже воспринимают Америку как ненадежного партнера. И на этом фоне Китай выглядит как «стабилизатор и центр торговли и технологий в Азии и на Глобальном Юге». «Хотя многие страны региона пошли на серьезные компромиссы с Вашингтоном по вопросу пошлин, саммиты, подобные Тяньцзиньскому, позволяют государствам-участникам продолжать диверсификацию и многостороннее взаимодействие», отмечают в Куинси.