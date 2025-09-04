Саммит ШОС: триумф реальной политики

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Китайский саммит ШОС, увязанный с мероприятиями в честь 80-летия окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии, продемонстрировал ряд актуальных тенденций мировой геополитики. Это, в частности, усиление трехсторонних связей КНР, Индии и России.

Надо сказать, что Индия, несмотря на традиционно, еще с советских времен, тесные отношения с нашей страной, никогда не выводила их на уровень настоящего союзничества. С КНР они у нее и вовсе крайне непростые, в первую очередь из-за территориальных споров, а семь лет обострились в очередной раз. Поэтому идеи нашей дипломатии о совместном тройственном противовесе Западу, зародившиеся еще в бытность главой российского МИД Евгения Примакова, зиждились на достаточно зыбкой почве.

В свою очередь, с Западом и конкретно США отношения были вполне партнерские, в том числе и военной сфере. Поэтому Вашингтон достаточно снисходительно смотрел на то, что Индия с началом СВО решила извлечь из ситуации геополитические и геоэкономические выводы. Осенью-2022 Джанет Йеллен, возглавлявшая тогда Минфин США, сказала, что Индия может продолжать покупать любое количество российское нефти, в том числе по ценам выше установленного G7 механизма ограничения цен, если она при этом не будет пользоваться услугами западных страховых, финансовых и транспортно-логистических компаний. «Мы рады, что Индия, Африка или Китай заключили эту сделку», - добавила она.

Однако у «миролюбивой» администрации Трампа оказалось на сей счет иное мнение. Она ввела сначала 25%, а затем 50% пошлины на торговлю с Индией, а лично американский президент назвал индийскую экономику «мертвой», при этом почему-то требуя от «покойника» выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. После этого Моди поставил отношения с США на паузу и демонстративно пропустил четыре звонка из Белого дома – зато согласился приехать в Китай и впервые с 2018-го встретиться с Си Цзиньпином.

На саммите «праздник непослушания» продолжился. Моди с удовольствием фотографировался и общался с председателем Си и российским президентом, выкладывая эти фотография в свои соцсети с теплыми подписями. Все это крайне не понравилось Трампу, который сам рад общаться и с Путиным, и с Моди, но недоволен, когда они контактируют между собой. Британский таблоид характеризует эмоции американского президента как «ярость». А Питер Наварро, советник Трампа по торговым вопросам, в интервью Fox News сказал: «Моди — отличный лидер. Я не понимаю, зачем он водится с Путиным и Си Цзиньпином, когда его страна — крупнейшая демократия в мире».

По данным Washington Post, «Трамп отказывается одобрять предлагаемые ему Госдепом варианты торговой сделки с Индией, если Дели по ним не обязуется сокращать закупки российской нефти». Насколько успешной окажется продолжение тактики давления? Пока результат обратный. Агентство Bloomberg уже сейчас пишет, что шантаж Трампа лишь укрепил взаимодействие Пекина, Нью-Дели и Москвы. Осознание этого факта заставляет хозяина Белого дома, как с ним часто случается, впадать в эмоции – на своей странице в соцсети Truth Соц. сети он написал: «Пусть у председателя Си и замечательного народа Китая будет великолепный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки».

Действительно, на параде в честь 80-летия Победы во Второй Мировой лидер КНДР сидел рядом с председателем КНР и российским лидером, что показывало – не только Москва, но и Пхеньян не то чтобы находится в международной изоляции. Состоялась и отдельная встреча Путина с Ким Чен Ыном. Владимир Владимирович поблагодарил за ту помощь, которую северокорейские военные оказали в освобождении Курской области, добавив, что Россия никогда не забудет понесенных ими жертв, а также пригласил собеседника в гости. Ким же подчеркнул: «КНДР и впредь будет в полной мере поддерживать борьбу правительства, армии и народа России по защите суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности государства, считать это братским долгом и неизменно оставаться преданной выполнению межгосударственного договора КНДР и России». Кроме того, в Пекине состоялись переговоры Путина с Вучичем, Эрдоганом, президентом Ирана Пезешкианом и словацким премьером Фицо.

Чересчур преувеличивать значение прошедшего мероприятия, несмотря даже на нервные комментарии Трампа и тревоги западных СМИ, все же не стоит. Противоречия между Индией и Китаем сглажены, но по большей части никуда не делись. Опять-таки, если у помощи КНДР России видна искренняя идейная подоплека, то Индия повышает уровень отношений вынужденно-прагматично, для нее это инструмент, в том числе и по принуждению Трампа к адекватности. Но, собственно, сам Трамп и вынудил Моди использовать такую тактику. Используя тактику «разделяй и властвуй» и рассматривая большинство мировых держав и центров силы лишь как инструменты, которые можно использовать друг против друга, он внезапно поспособствовал сближению разделяемых. Впрочем, это не первый случай в мировой истории, когда древняя формула divide et impera обращается против тех, кто ее использует.