Путин провел переговоры с премьер-министром Лаоса

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном на полях Х Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит на острове Русский.

Сипхандон возглавляет делегацию Лаоса на ВЭФ. Ожидается, что он выступит с речью на пленарном заседании форума 5 сентября.

Глава российского государства регулярно поддерживает контакты с коллегами из Лаоса. Последний раз Путин встречался с президентом этой страны Тхонглуном Сисулитом 31 июля 2025 года в Кремле. А в прошлом году лидеры пообщались на полях саммита БРИКС.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3 - 6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В форуме примут участие порядка 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий.