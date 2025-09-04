Курс евро на межбанке впервые с 30 июля поднялся выше 95 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке в четверг поднялся выше 95 рублей впервые с 30 июля текущего года. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По состоянию на 16:24 мск, курс единой европейской валюты демонстрировал рост на 0,62% и находился на отметке в 95,034 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке рос на 0,26% и торговался на уровне 81,199 рубля.

К 17:04 мск курс евро замедлил рост и составлял 94,529 рубля (+0,09%), доллар находился на отметке в 81,203 рубля (+0,27%).