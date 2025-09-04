Мишустин: 24 региона получат свыше 1 млрд рублей на поддержку аграриев

Российское правительство выделит 24 регионам более 1 млрд рублей на поддержку и привлечение новых кадров в агропромышленный комплекс. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства последовательно создает хорошие условия для тех, кто трудится в агропроме. Это и студенты, и преподаватели, и уже работающие профессионалы. Для обеспечения потребностей в кадрах в сельском хозяйстве выделим 24 субъектам более 1 млрд рублей", - отметил он.

По словам премьера, выделенные средства будут направлены на модернизацию школ и колледжей для подготовки специалистов-аграриев, на переобучение сотрудников перерабатывающих предприятий в сельском местности и на стимулирующие выплаты для привлечения квалифицированных кадров.

"Такой подход призван повысить конкурентность отечественного агропрома и должен способствовать появлению новых рабочих мест на селе", - указал он.