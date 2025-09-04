Посол Германии на Украине Мартин Егер займет пост главы разведки ФРГ

Нынешний посол ФРГ на Украине, дипломат Мартин Егер вступит в должность главы Федеральной разведывательной службы Германии (БНД, служба внешней разведки страны) 15 сентября. Об этом информировала пресс-служба правительства ФРГ.

На этой должности Егер сменит действующего руководителя БНД Бруно Каля, который будет назначен послом ФРГ в Ватикане. В Германии Егер считается одним из самых опытных кризисных дипломатов. Ранее он работал послом своей страны в Афганистане, Ираке. С июля 2023 года возглавляет германское диппредставительство в Киеве.

Каль занимает пост главы БНД c 2016 года. При нем разведслужба подвергалась критике, в частности, за то, что БНД не смогла правильно оценить вероятность прихода к власти в Афганистане движения "Талибан", а также ситуацию на Украине перед началом спецоперации РФ.