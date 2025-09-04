Зеленский отверг предложение Путина приехать в Москву

Владимир Зеленский отверг предложение президента РФ Владимира Путина приехать в Москву для двусторонней встречи. В ходе пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном он отметил, что о "приглашении" ему сообщили "американские партнеры".

Кроме того, Зеленский вновь заявил о необходимости гарантий безопасности для Киева, частью которых должны быть "сильная украинская армия". Для этого, по его словам, нужны "и оружие, и финансирование, и тренировка".

Подводя итоги переговоров "коалиции желающих" в Париже, он заявил, что участники договорились о развертывании некого "присутствия" на территории Украины - "как в небе, на море, так и на земле". Ранее Макрон отмечал, что 26 стран "официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки" после прекращения огня.

В среду Путин во время пресс-конференции по итогам визита в КНР пригласил Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече. Позднее глава МИД Украины Андрей Сибига назвал "неприемлемым" предложение российского лидера.