Зюганов считает, что МРОТ должен составлять не менее 32 тыс. рублей

Инициируемое Минтрудом РФ повышение минимального размера оплаты труда до 27 тыс. рублей в 2026 году недостаточно, МРОТ должен составлять по меньшей мере 32 тыс. рублей. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС.

"На мой взгляд, предложение Минтруда не просто является недостаточным, а это недопустимо. Мы уже объясняли, что минимальная зарплата должна быть не менее 32 тысяч рублей. Это не я придумал, это исследователи, которые сопоставляли с тем, как должен человек жить и обеспечивать свою семью", - указал он.

По словам политика, "полстраны" живет в среднем на 30-35 тыс. рублей в месяц. "Если вы возьмете все, что надо для питания, лечения, оздоровления, отдыха, вы поймете, что это минимум половина от потребности", - отметил он.

Некоторое время назад Минтруд РФ предложил установить МРОТ в 2026 году в размере 27 093 рубля, рост составит 20,7%. В настоящее время МРОТ составляет 22 440 рублей.