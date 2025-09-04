Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
КОТИРОВКИ
USD
04/09
80.8488
EUR
04/09
94.2539
Новости часа
Путин отметил рост товарооборота России и Монголии за 2024 год более чем на 17% Президент присвоил звание генерал-лейтенанта премьеру Чечни Даудову
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Геополитика
Политика
Си Цзиньпин: Китай намерен на всех уровнях поддерживать тесные контакты с КНДР
4 сентября 2025 / 19:32
Си Цзиньпин: Китай намерен на всех уровнях поддерживать тесные контакты с КНДР
© Christian Liewig - Corbis/ Corbis via Getty Images/ТАСС

Китайские власти намерены на всех уровнях развивать контакты с КНДР, продвигать всестороннее практическое сотрудничество с Пхеньяном. На этом акцентировал внимание председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Китай будет поддерживать тесное взаимодействие с КНДР на всех уровнях, осуществлять практическое сотрудничество во всех областях", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин отметил, что перед лицом беспрецедентных глобальных вызовов его страна последовательно утверждала концепцию по формированию человеческого сообщества с единой судьбой. Он напомнил про глобальные инициативы Пекина в области развития, безопасности, цивилизационного подхода и управления, которые "получили положительный отклик со стороны КНДР".

19:59
Путин отметил рост товарооборота России и Монголии за 2024 год более чем на 17%
19:43
Президент присвоил звание генерал-лейтенанта премьеру Чечни Даудову
19:32
Си Цзиньпин: Китай намерен на всех уровнях поддерживать тесные контакты с КНДР
19:16
Зюганов считает, что МРОТ должен составлять не менее 32 тыс. рублей
18:59
Зеленский отверг предложение Путина приехать в Москву
18:47
Посол Германии на Украине Мартин Егер займет пост главы разведки ФРГ
18:31
Мишустин: 24 региона получат свыше 1 млрд рублей на поддержку аграриев
18:16
Курс евро на межбанке впервые с 30 июля поднялся выше 95 рублей
17:59
Путин провел переговоры с премьер-министром Лаоса
17:43
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 370 военных
