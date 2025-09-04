Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Аналитик Юшков: сотрудничество РФ и США – отдельная от Украины тема
3 сентября 2025 / 18:06
Политолог Журавлев: России нужен мир, а не перемирие
3 сентября 2025 / 18:02
Политика
Си Цзиньпин: Китай намерен на всех уровнях поддерживать тесные контакты с КНДР
4 сентября 2025 / 19:32
© Christian Liewig - Corbis/ Corbis via Getty Images/ТАСС
Китайские власти намерены на всех уровнях развивать контакты с КНДР, продвигать всестороннее практическое сотрудничество с Пхеньяном. На этом акцентировал внимание председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Китай будет поддерживать тесное взаимодействие с КНДР на всех уровнях, осуществлять практическое сотрудничество во всех областях", - подчеркнул он.
Си Цзиньпин отметил, что перед лицом беспрецедентных глобальных вызовов его страна последовательно утверждала концепцию по формированию человеческого сообщества с единой судьбой. Он напомнил про глобальные инициативы Пекина в области развития, безопасности, цивилизационного подхода и управления, которые "получили положительный отклик со стороны КНДР".