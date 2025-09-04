Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
3 сентября 2025 / 18:55
3 сентября 2025 / 18:06
3 сентября 2025 / 18:02
Президент присвоил звание генерал-лейтенанта премьеру Чечни Даудову
4 сентября 2025 / 19:43
Президент присвоил звание генерал-лейтенанта премьеру Чечни Даудову
© Елены Афониной/ ТАСС

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил воинское звание генерал-лейтенанта председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Соответствующее сообщение разместил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Президент РФ присвоил высокое воинское звание генерал-лейтенанта дорогому брату, председателю правительства Чеченской Республики Магомеду Даудову. Это знаменательное событие служит признанием его многолетней, преданной и целеустремленной службы на благо Отечества", - указал он.

По словам руководителя региона, Даудов неоднократно проявлял мужество и решительность в борьбе с международным терроризмом для укрепления безопасности республики и страны в целом.

"Для меня Магомед Даудов, прежде всего, близкий друг, брат, верный товарищ. Под его руководством реализуются важнейшие социальные и экономические проекты, нацеленные на развитие инфраструктуры, укрепление экономики и улучшение качества жизни людей. Магомед Хожахмедович также возглавляет республиканский оперативный штаб по проведению СВО", - отметил Кадыров. 

