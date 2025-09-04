Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
4 сентября 2025 / 22:59
4 сентября 2025 / 22:59
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
4 сентября 2025 / 22:46
4 сентября 2025 / 22:46
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
3 сентября 2025 / 18:55
Экономика
Путин отметил рост товарооборота России и Монголии за 2024 год более чем на 17%
4 сентября 2025 / 19:59
Путин отметил рост товарооборота России и Монголии за 2024 год более чем на 17%
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Объем товарооборота России с Монголией по итогам прошлого года вырос более чем на 17%. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром на полях Х Восточного экономического форума (ВЭФ).

"В целом ситуация складывается в положительном ключе. За прошлый год у нас, по-моему, 17 с лишним процентов роста товарооборота", - отметил он.

Российский лидер выразил надежду на то, что и работа монгольской делегации в рамках форума будет полезна, поскольку "здесь возникают живые контакты и с российскими партнерами, и с партнерами других стран Азиатско-Тихоокеанского региона".

"В Пекине встречались с президентом, говорили и о трехстороннем сотрудничестве, главным образом касались вопросов энергетики вместе с Китаем. Должен отметить, что наше взаимодействие с Монголией, с нашим соседом, другом и нашим стратегическим партнером имеет для нас самостоятельное значение, и это является одним из наших приоритетов", - указал он.

Путин также вспомнил об исторических отношениях с Монголией, о "героическом прошлом, которое заложило хороший фундамент на развитие наших отношений".

Кроме того, он выразил благодарность премьеру за теплый прием в ходе его визита в Монголию, который состоялся 2 сентября 2024 года. "Вся наша делегация помнит об этом с благодарностью и вспоминает", - добавил президент РФ.

