Общество
Общество
Дуров: славянские государства никогда беспричинно не вторгались в Европу
4 сентября 2025 / 20:14
Дуров: славянские государства никогда беспричинно не вторгались в Европу
© REUTERS/ Albert Gea/ТАСС

Несмотря на то что славянские страны никогда беспричинно не вторгались на территорию Западной Европы, обратное происходило не раз. Соответствующую точку зрения выразил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, объясняя этимологию слова "раб", которое в старофранцузском также обозначало "славянин".

"Слово "раб" происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно "славянин" и "рабыня"), так как в средние века западные европейцы (в основном франки) поработили множество славянских народов. Ни одна славянская страна никогда не вторгалась в Западную Европу без причины, в то время как много раз имело место обратное", - указал он в соцсети X, комментируя пост Илона Маска.

В своей публикации Маск поинтересовался у ИИ Grok, какое происхождение у слова "раб" и имеет ли оно связь с термином для обозначения белого человека из Западной Европы. В ответ чат-бот указал, что "раб" было образовано от понятия, применяющегося для славян. 

