4 сентября 2025
4 сентября 2025 / 22:59
4 сентября 2025 / 22:46
3 сентября 2025 / 18:55
На востоке Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
4 сентября 2025 / 20:31
На востоке Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
© Haroon Sabawoon/ Anadolu via Getty Images, архив/ТАСС

В горах Гиндукуш на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом информировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 46 км к северо-востоку от города Джелалабад с населением порядка 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 42 км.

Данные о пострадавших и ущербе не уточняются.

