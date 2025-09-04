Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
4 сентября 2025 / 22:59
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
4 сентября 2025 / 22:46
Путин: формула «безопасность Украины в обмен на территории» не рассматривалась
3 сентября 2025 / 18:55
Общество
На востоке Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
4 сентября 2025 / 20:31
© Haroon Sabawoon/ Anadolu via Getty Images, архив/ТАСС
В горах Гиндукуш на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом информировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился в 46 км к северо-востоку от города Джелалабад с населением порядка 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 42 км.
Данные о пострадавших и ущербе не уточняются.