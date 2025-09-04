Путин заявил, что Россия отменит визы для граждан Китая

Россия введет безвизовый режим для граждан Китая. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

С 15 сентября китайские власти введут безвизовый режим для россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.

"Разумеется, Россия на этот дружеский шаг ответит зеркально. Мы сделаем то же самое", - указал глава государства.

Ранее в Пекине пояснили, что теперь граждане РФ смогут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.

Между Россией и Китаем уже действует двустороннее соглашение о безвизовом режиме для организованных туристических групп. Туры могут организовывать только аккредитованные операторы двух стран, при этом в группе должно быть не менее 5 и не более 50 человек.

Остальные туристы из Китая приезжали в Россию по обычной или электронной визе. Ее можно получить за несколько дней, стоимость составляет около $40-50.