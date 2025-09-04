Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 сентября 2025 / 23:22
Москва
4 сентября 2025 / 23:22
4 сентября 2025 / 22:59
Небензя: сторонам конфликта на Украине следует учитывать новые территориальные реалии
4 сентября 2025 / 20:59
Небензя: сторонам конфликта на Украине следует учитывать новые территориальные реалии
© Фото AP/Ричард Дрю/ТАСС

Все стороны, заинтересованные в мирном урегулировании на Украине, должны учитывать сложившиеся территориальные реалии. На это обратил внимание постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию кризиса. При этом следует понимать: чтобы мир был истинно прочным, все заинтересованные стороны должны учитывать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения Крыма и четырех регионов в состав РФ. Это просто необходимо признать", - заявил он в ходе пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН по Украине.

Небензя подчеркнул, что выбор воссоединения с Российской Федерацией, который сделали жители Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, "стал не только восстановлением исторической справедливости, но и выражением воли народов".

"Причины этого нужно искать не в действиях России, а в целенаправленной русофобской политике пришедшего к власти неонацистского режима, который не оставил им другого выхода", - заключил дипломат. 

