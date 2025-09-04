О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет

Мнение корееведа Александра Воронцова

Встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном побила по длительности почти все остальные контакты, состоявшиеся у президента РФ Владимира Путина во время визита в Китай.

Путин и Ким Чен Ын общались примерно 2,5 часа: 1,5 - с участием делегаций, еще 1 - тет-а-тет. Более длительными были только переговоры президента РФ с лидером Китая Си Цзиньпином - они заняли не менее 3,5 часа.

Также в Пекине прошла встреча с северокорейским лидером председателя КНР Си Цзиньпина.

Ким Чен Ын 2 сентября прибыл в КНР для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и Второй мировой войне.

Состоялись в столице КНР и межкорейские контакты. Спикер Национального собрания Республики Корея У Вон Сик и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись короткими фразами. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на очевидцев.

Ранее аппарат спикера сообщил, что У Вон Сик пожал руку Ким Чен Ыну в качестве приветствия. Агентство News1 со ссылкой на сотрудника офиса указывало, что состоялась небольшая беседа, содержание которой собирались раскрыть 4 сентября.

Южнокорейское агентство также отмечает, что совместное появление лидеров РФ, КНР и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына на параде в Пекине представляет собой исторический момент.

"В черном костюме и золотистом галстуке Ким Чен Ын присоединился к Си Цзиньпину и Путину в центре трибуны для высокопоставленных гостей на фоне того, как парад начался с тщательно продуманных церемоний на площади Тяньаньмэнь. Это исторический момент, демонстрирующий солидарность между Китаем, Россией и Северной Кореей", - сказано в материале.

Yonhap подчеркивает, что лидеры РФ, КНР и КНДР встретились вместе впервые за 66 лет. В 1959 году во время парада на площади Тяньаньмэнь собрались Никита Хрущев, Мао Цзэдун и Ким Ир Сен. "Картина того, как Ким Чен Ын стоит рядом с Путиным и Си Цзиньпином на трибуне для зрителей на площади Тяньаньмэнь, представляет собой внушительную демонстрацию трехсторонней солидарности перед лицом Запада во главе с США", - говорится в материале.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отмечает в этой связи, что, «приезд Ким Чен Ына в Пекин и его встречи там - это важный шаг на пути вовлечения КНДР в мировое сообщество. Эту страну часто обвиняют в изоляционизме, а тут он приехал на встречу с большим количеством мировых лидеров. Это важно для интеграции страны в мировое сообщество».

Эксперт в то же время подчеркнул, что «несмотря на то что на переднем плане группы высокопоставленных гостей, принимавших участие в пекинских мероприятиях, были Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, нельзя говорить о зарождении неформального военно-политического взаимодействия трех стран. Да, на Западе, в Южной Корее на этой встрече заостряют внимание и будоражат собственное воображение идеей возникновения военного треугольника. Но это была просто встреча на высшем уровне, и никаких других выводов здесь делать не надо. Как раз американо-японо-южнокорейское трио - это полноценный военный союз, и там постоянно идут встречи между министрами обороны, службами безопасности, проходят военные маневры, расширяется сотрудничество по военно-технологическим разработкам. А здесь этого ничего нет. Никакого трехстороннего планирования, маневров и т. д. Да, есть сотрудничество на двусторонне основе, но не более. А то, что три лидера встретились на праздновании годовщины общей победы над милитаристской Японией, это вполне логично. Конечно, определенный символизм в этой встрече есть, но фактов, подтверждающих трехсторонне военное сотрудничество нет, и к нему никто не стремится».