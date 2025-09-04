Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт

Президент США Дональд Трамп 16 июля пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Об этом заявил американский лидер в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте, передает Reuters.

«Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы, как минимум, в 100 процентов», — пригрозил глава Белого дома.

Трамп также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш обращает внимание на то, что «Трамп отказался от 50-ти дневного ультиматума Владимиру Путину уже на встрече в Анкоридже. Поэтому здесь понятно, что Трамп сейчас рассматривает другие варианты разрешения кризиса на Украине, которые представляются наиболее возможными и более целесообразными».

При этом эксперт считает, что «США формально сохранят помощь Украине в таких сферах, как разведка, планирование, связь, но есть нюансы. Например, США согласились на поставку Украине 3 тысяч ракет дальнего радиуса действия, но при этом на поверку выяснилось, что они существуют только в виде опытных образцов, и серийного производств их не было. То есть фактически у европейцев забрали деньги на 3-4 года вперед, а будут ли выполнены обязательства со стороны США, это большой вопрос, и на сегодня на него однозначного ответа нет. Поэтому формально помощь США сохраняется, но если у вас забрали деньги сегодня, а помощь обещают через 2-3 года, то можно ли это назвать помощью? Так, что пока повторю, речь идет только о формальной стороне дела, реальной же помощи практически сегодня нет».