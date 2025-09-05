Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
4 сентября 2025 / 23:17
4 сентября 2025 / 23:17
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
4 сентября 2025 / 22:59
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
4 сентября 2025 / 22:46
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Трамп сегодня после разговора с европейскими лидерами о гарантиях безопасности Украины разместил в своей соцсети Truth Соц. сети совместную фотографию с Путиным, сделанную на саммите на Аляске. 

По сообщению Bild, телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и европейскими главами государств и правительств был напряженным. 

Между тем, администрация Трампа прекратит финансирование европейских программ безопасности, ориентированных на Россию, сообщает газета  Washington Post со ссылкой на источники. Это решение повлияет на выделение военной помощи на сотни миллионов долларов, на которую рассчитывают некоторые из наиболее уязвимых членов альянса.

Среди программ, действие которых будет приостановлено, — «Инициатива по обеспечению безопасности в странах Балтии», направленная на укрепление этих трёх стран за счёт финансирования военной инфраструктуры и обучения. В рамках НАТО Эстония, Литва и Латвия тратят на оборону значительную часть своего ВВП, но их экономика относительно невелика, поэтому финансирование со стороны США для них крайне важно.

Ранее о решении администрации сообщила газета Financial Times.

