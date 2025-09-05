Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
5 сентября 2025 / 13:09
Президент призвал повысить условия жизни на Дальнем Востоке Премьер Монголии считает "Силу Сибири - 2" одним из крупнейших проектов XXI века
4 сентября 2025 / 23:17
4 сентября 2025 / 22:59
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским
5 сентября 2025 / 10:19
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Москву лучшим местом для возможной встречи с Владимиром Зеленским.

"В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого - столица России, город-герой Москва", - сказал он в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Вместе с тем Путин отметил, что РФ готова дать гарантии безопасности Зеленскому и киевским представителям, если они решат приехать в российскую столицу. При этом он назвал избыточными призывы устроить встречу на предлагаемых Киевом площадках.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в КНР российский лидер заявил, что готов пригласить Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече. Однако Зеленский, выступая на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отверг предложение Путина.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября.

