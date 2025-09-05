Импортозамещенный самолет SJ-100 выполнил первый полет

Импортозамещенный самолет SJ-100 поднялся в небо с заводского аэродрома в Комсомольске-на-Амуре. Машина оснащена отечественными системами и агрегатами, включая двигатели ПД-8 производства ОДК, указали в Ростехе.

Первый полет воздушного судна продлился около часа. SJ-100 пилотировал экипаж летно-испытательного комплекса ФРС в составе летчиков-испытателей Дмитрия Савонина, Леонида Чикунова и ведущего инженера по летным испытаниям - бортового оператора Владислава Тюрина.

К настоящему времени в производстве в различной степени готовности находятся уже 24 серийных лайнера SJ-100, указали в Ростехе.

Отмечается, что на производстве SJ-100 создан задел для изготовления серийных самолетов, поставка которых будет возможна после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.