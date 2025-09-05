Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин пошутил о месте России в союзе с Китаем и Индией
5 сентября 2025 / 10:58
Путин пошутил о месте России в союзе с Китаем и Индией
© Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин пошутил, отвечая на вопрос о месте "русского медведя" в союзе с Китаем и Индией.

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума модератор напомнила главе государства о распространившейся в СМИ фотографии, где он сидит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Изображение уже символично охарактеризовали как "слон, дракон и медведь". "А какое место медведь в этом союзе занимает вообще?" - поинтересовалась модератор.

"Медведь - он и есть медведь", - шутливо указал Путин, напомнив, что этот зверь является символом России. 

"Медведь, конечно, символ России, но - мы на Дальнем Востоке находимся - самый большой тигр в мире - это, кстати, уссурийский, российский тигр", - обратил внимание он.

В этом контексте российский лидер отметил, что про взаимодействие между драконом и слоном говорил не он, а Си Цзиньпин. Так ранее председатель КНР описал отношения Китая и Индии, обращаясь к индийской делегации во главе с Моди.

В России обитают порядка 750 амурских (уссурийских) тигров. Они занесены в международную и российскую Красные книги, так как в середине ХХ века их бесконтрольный отстрел привел к практически полному уничтожению популяции. 

