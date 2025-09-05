Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Премьер Монголии считает "Силу Сибири - 2" одним из крупнейших проектов XXI века
Экономика
Премьер Монголии считает "Силу Сибири - 2" одним из крупнейших проектов XXI века
5 сентября 2025 / 11:15
Премьер Монголии считает "Силу Сибири - 2" одним из крупнейших проектов XXI века
© Петр Ковалев/ ТАСС

Газопровод "Сила Сибири - 2" станет одним из крупнейших энергетических проектов XXI века. Уверенность в этом выразил премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Это, несомненно, один из самых крупных проектов целого века. Уверен, что это станет серьезной организационной работой", - сказал он. "Хотел бы поблагодарить всех и поздравить с этим проектом", - указал премьер.

Он также подчеркнул, что его страна готова сделать все для реализации проекта.

Проект магистрального трубопровода "Сила Сибири - 2" свяжет газовые месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая через территорию Монголии. Его проектная мощность - до 50 млрд куб. м газа в год. В январе 2022 года проект прошел стадию технико-экономического обоснования. Госэкспертиза Монголии одобрила его в марте текущего года.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер информировал о подписании юридически обязывающего меморандума с Китаем по строительству газопровода "Сила Сибири - 2" и транзитного газопровода через Монголию "Союз Восток". 

