Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 сентября 2025 / 13:09
КОТИРОВКИ
USD
05/09
81.2977
EUR
05/09
94.7754
Новости часа
Президент призвал повысить условия жизни на Дальнем Востоке Премьер Монголии считает "Силу Сибири - 2" одним из крупнейших проектов XXI века
Москва
5 сентября 2025 / 13:09
Котировки
USD
05/09
81.2977
0.0000
EUR
05/09
94.7754
0.0000
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
4 сентября 2025 / 23:17
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
4 сентября 2025 / 22:59
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
4 сентября 2025 / 22:46
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
Президент призвал повысить условия жизни на Дальнем Востоке
5 сентября 2025 / 11:33
Президент призвал повысить условия жизни на Дальнем Востоке
© Евгений Биятов/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить условия жизни в регионах Дальнего Востока, в том числе сосредоточив усилия на социальной и культурной сферах.

"Необходимо создать условия, чтобы люди на Дальнем Востоке могли жить, чтобы им хотелось здесь жить. Социалку надо развивать и культуру", - сказал он, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее глава государства в ходе пленарного заседания предложил распространить экспериментальный правовой режим по использованию беспилотных летательных аппаратов на все регионы Дальнего Востока. По его словам, именно повышение качества жизни на Дальнем Востоке позволит привлечь компетентные кадры, в том числе для работы в технологических проектах по беспилотникам.

Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
11:33
Президент призвал повысить условия жизни на Дальнем Востоке
11:15
Премьер Монголии считает "Силу Сибири - 2" одним из крупнейших проектов XXI века
10:58
Путин пошутил о месте России в союзе с Китаем и Индией
10:39
Импортозамещенный самолет SJ-100 выполнил первый полет
10:19
Путин назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским
20:59
Небензя: сторонам конфликта на Украине следует учитывать новые территориальные реалии
20:43
Путин заявил, что Россия отменит визы для граждан Китая
20:31
На востоке Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
20:14
Дуров: славянские государства никогда беспричинно не вторгались в Европу
19:59
Путин отметил рост товарооборота России и Монголии за 2024 год более чем на 17%
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения