Президент призвал повысить условия жизни на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить условия жизни в регионах Дальнего Востока, в том числе сосредоточив усилия на социальной и культурной сферах.

"Необходимо создать условия, чтобы люди на Дальнем Востоке могли жить, чтобы им хотелось здесь жить. Социалку надо развивать и культуру", - сказал он, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее глава государства в ходе пленарного заседания предложил распространить экспериментальный правовой режим по использованию беспилотных летательных аппаратов на все регионы Дальнего Востока. По его словам, именно повышение качества жизни на Дальнем Востоке позволит привлечь компетентные кадры, в том числе для работы в технологических проектах по беспилотникам.