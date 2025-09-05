Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов отметились ростом на 0,66%

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии в пятницу демонстрируют рост на 0,66% - до 2 892,7 и 1 120,9 пункта соответственно. Об этом свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

По состоянию на 10:04 мск индексы замедлили рост до 0,55% и торговались на уровне 2 889,58 и 1 119,69 пункта соответственно.

Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов Московской биржи вырос на 3 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,376 рубля, свидетельствуют данные на 10:00 мск.

К 10:06 мск курс китайской валюты ускорил рост и составлял11,384 рубля (+3,8 копейки).