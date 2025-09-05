O Globo: Си Цзиньпин намерен принять участие в саммите БРИКС 8 сентября

Председатель КНР Си Цзиньпин будет участвовать во внеочередном саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи (ВКС), который намечен на 8 сентября. Об этом информировала бразильская газета O Globo, ссылаясь на главного советника президента Бразилии Селсу Аморима.

Как заявил дипломат по итогам визита в китайскую столицу, Си Цзиньпин "подтвердил свое участие" в саммите БРИКС. Аморим также провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили подготовку к встрече лидеров объединения, конфликт на Украине, а также инициативу о глобальном управлении, с которой глава КНР выступил на прошедшем в Тяньцзине саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Внеочередной саммит БРИКС в формате ВКС состоится по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По данным телеканала CNN Brasil, бразильский лидер планирует обсудить с партнерами по сообществу угрозы многополярному мироустройству, а также единый ответ группы на тарифные меры и санкции США.