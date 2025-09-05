Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 сентября 2025 / 14:41
КОТИРОВКИ
USD
05/09
81.2977
EUR
05/09
94.7754
Новости часа
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян Российские ВС освободили Марково в ДНР
Москва
5 сентября 2025 / 14:41
Котировки
USD
05/09
81.2977
0.0000
EUR
05/09
94.7754
0.0000
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
4 сентября 2025 / 23:17
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
4 сентября 2025 / 22:59
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
4 сентября 2025 / 22:46
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / БРИКС
Политика
O Globo: Си Цзиньпин намерен принять участие в саммите БРИКС 8 сентября
5 сентября 2025 / 11:59
O Globo: Си Цзиньпин намерен принять участие в саммите БРИКС 8 сентября
© Maxim Shemetov, Pool Photo via AP/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин будет участвовать во внеочередном саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи (ВКС), который намечен на 8 сентября. Об этом информировала бразильская газета O Globo, ссылаясь на главного советника президента Бразилии Селсу Аморима.

Как заявил дипломат по итогам визита в китайскую столицу, Си Цзиньпин "подтвердил свое участие" в саммите БРИКС. Аморим также провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсудили подготовку к встрече лидеров объединения, конфликт на Украине, а также инициативу о глобальном управлении, с которой глава КНР выступил на прошедшем в Тяньцзине саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Внеочередной саммит БРИКС в формате ВКС состоится по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. По данным телеканала CNN Brasil, бразильский лидер планирует обсудить с партнерами по сообществу угрозы многополярному мироустройству, а также единый ответ группы на тарифные меры и санкции США.

Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
12:59
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян
12:43
Российские ВС освободили Марково в ДНР
12:28
Захарова: заявление Стубба о победе над СССР говорит о том, что он "слетел с катушек"
12:15
Путин отметил, что по ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно
11:59
O Globo: Си Цзиньпин намерен принять участие в саммите БРИКС 8 сентября
11:48
Индексы Мосбиржи и РТС в начале торгов отметились ростом на 0,66%
11:33
Президент призвал повысить условия жизни на Дальнем Востоке
11:15
Премьер Монголии считает "Силу Сибири - 2" одним из крупнейших проектов XXI века
10:58
Путин пошутил о месте России в союзе с Китаем и Индией
10:39
Импортозамещенный самолет SJ-100 выполнил первый полет
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения