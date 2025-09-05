Путин отметил, что по ключевым вопросам договориться с Зеленским будет невозможно

На нынешнем этапе договоренностей по ключевым вопросам с Владимиром Зеленским невозможно будет достичь. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что не раз подтверждал готовность к контактам с Зеленским.

"Почему? Поскольку по ключевым вопросам договориться будет с украинской стороной практически невозможно: даже если будет политическая воля - в чем я сомневаюсь - существуют юридико-технические трудности", - указал он.

Ранее на пресс-конференции по итогам визита в КНР президент РФ пригласил Зеленского приехать в Москву, если тот готов к встрече. Зеленский отверг предложение Путина, уточнив, что о "приглашении" ему сообщили "американские партнеры".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября.