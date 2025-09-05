Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
4 сентября 2025 / 23:17
4 сентября 2025 / 22:59
4 сентября 2025 / 22:46
Политика
Захарова: заявление Стубба о победе над СССР говорит о том, что он "слетел с катушек"
5 сентября 2025 / 12:28
Захарова: заявление Стубба о победе над СССР говорит о том, что он "слетел с катушек"
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о победе Финляндии над Советским Созом в 1944 году говорит о том, что он "слетел с катушек" и хочет милитаризовать регион. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я даже не знаю, какой дипломатический термин подобрать к выражению "слетел с катушек". Те заявления, которые делаются руководством этих стран, особенно Финляндии, по-другому описать очень сложно. Хоть я вынуждена констатировать, что они просто малоадекватны. Когда президент Стубб объявляет о том, что они победили в 1944 году то ли нашу страну, то ли вообще всех победили, это же неадекватность", - отметила Захарова на полях Восточного экономического форума.

Она напомнила, что Финляндия соседствует с Россией. "Приграничная наша история с совместными семьями и так далее значительна. И вы представляете, когда к власти в этих странах приходят такие люди с таким сознанием. Понятно, что мы их поправляем, но это крайняя степень агрессивного желания милитаризации данного региона", - подчеркнула дипломат.

Некоторое время назад Стубб, комментируя договор с СССР, подписанный в 1944 году, в интервью изданию Economist заявил, что Финляндия якобы победила в 1944 году в войне с Советским Союзом, так как сохранила независимость.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября.

