Безопасность
Российские ВС освободили Марково в ДНР
5 сентября 2025 / 12:43
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские ВС за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), в том числе за минувшие сутки - Марково в ДНР. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что Марково удалось взять под контроль в результате решительных действий Южной группы ВС РФ. Ранее подразделения группировки освободили Федоровку.
За неделю бойцы "Востока" установили контроль над Камышевахой и Новоселовкой, а также полностью освободили территорию ДНР в своей полосе действий, указали в МО РФ.