Новости часа
ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян Российские ВС освободили Марково в ДНР
4 сентября 2025 / 23:17
4 сентября 2025 / 22:59
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Безопасность
Российские ВС освободили Марково в ДНР
5 сентября 2025 / 12:43
Российские ВС освободили Марково в ДНР
© Александр Полегенько/ ТАСС

Российские ВС за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), в том числе за минувшие сутки - Марково в ДНР. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что Марково удалось взять под контроль в результате решительных действий Южной группы ВС РФ. Ранее подразделения группировки освободили Федоровку. 

За неделю бойцы "Востока" установили контроль над Камышевахой и Новоселовкой, а также полностью освободили территорию ДНР в своей полосе действий, указали в МО РФ.

Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
