Российские ВС освободили Марково в ДНР

Российские ВС за прошедшую неделю освободили четыре населенных пункта в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), в том числе за минувшие сутки - Марково в ДНР. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что Марково удалось взять под контроль в результате решительных действий Южной группы ВС РФ. Ранее подразделения группировки освободили Федоровку.

За неделю бойцы "Востока" установили контроль над Камышевахой и Новоселовкой, а также полностью освободили территорию ДНР в своей полосе действий, указали в МО РФ.