ФОМ: о доверии Путину заявили 80% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту РФ Владимиру Путину составляет 80% (без изменений за неделю), по мнению 82% (плюс 1 п. п.) опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 29 по 31 августа среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 55% респондентов (без изменений). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 59% участников опроса (плюс 2 п. п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 43%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 2%, "Новых людей" - 4%.