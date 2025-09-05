Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
4 сентября 2025 / 23:17
ТАСС: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками
5 сентября 2025 / 13:14
ТАСС: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В аэропорту Домодедово задержали 31-летнюю актрису Аглаю Тарасову с наркотиками. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.

"Тарасова задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. Предварительно, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Известность ей принести роли в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2". 

