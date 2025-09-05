Путин: в 2026 году планируется открыть мост из России в КНДР

В 2026 году должен быть открыт мост из России в КНДР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Планируется также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную, который должен быть открыт в следующем году", - отметил он.

Путин напомнил, что в этом регионе уже построены транспортные мосты в Китай: Нижнеленинское - Тунцзян и Благовещенск - Хэйхэ. Он также заявил о необходимости развивать транспортно-логистические центры вблизи этих мостов, чтобы максимально задействовать пропускные способности.