4 сентября 2025 / 23:17
4 сентября 2025 / 22:59
4 сентября 2025 / 22:46
Политика
Политика
Новым премьер-министром Таиланда станет Анутхин Чанвиракун
5 сентября 2025 / 13:45
Новым премьер-министром Таиланда станет Анутхин Чанвиракун
© AP Photo/ Sakchai Lalit/ТАСС

Парламент Таиланда утвердил новым премьер-министром лидера консервативной популистской партии "Пхумчайтхаи" Анутхина Чанвиракуна. Об этом свидетельствуют данные голосования, которое провели депутаты Палаты представителей Национальной ассамблеи Таиланда.

Кандидатуру 58-летнего Чанвиракуна поддержали 311 законодателей из 492. Ему необходимо было заручиться простым большинством голосов в нижней палате парламента. За пост главы правительства также боролся кандидат от партии "Пхыа Тхаи" 77-летний Чайкасем Нитисири.

Ранее Чанвиракун занимал должность вице-премьера и министра внутренних дел Таиланда в коалиционном правительстве во главе с "Пхыа Тхаи".

Проведение выборов нового премьера потребовалось связи с тем, что Конституционный суд Таиланда 29 августа отстранил от должности премьер-министра Пхетхонгтхан Чинават, дочь бывшего премьер-министра (2001-2006 гг.) Таксина Чинавата, после рассмотрения дела об утечке ее телефонного разговора. Суд признал ее виновной в грубом нарушении этических норм.

Пхетхонгтхан Чинават заняла пост главы правительства в возрасте 37 лет в августе 2024 года, став самым молодым премьером в истории страны и второй женщиной в этой должности. 

Чанвиракун родился 13 сентября 1966 года в Бангкоке в тайско-китайской семье. Его отец Чаварат Чанвиракун в начале 2000-х годов некоторое время был заместителем премьер-министра Таиланда.

В 1989 году Чанвиракун окончил американский частный Университет Хофстра (штат Нью-Йорк), где получил степень бакалавра в области промышленной инженерии. Затем он вошел в руководство семейной инженерно-строительной компании Sino-Thai Engineering and Construction.

В 2012 году Чанвиракун сменил своего отца на посту лидера партии "Пхумчайтхаи", которая по результатам выборов 2019 года вошла в правящую коалицию.

Чанвиракун известен как коллекционер буддийских амулетов, среди других увлечений - гастрономия, верховая езда, имеет навыки пилотирования. 

