Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что Европа сегодня не в состоянии играть в мировых делах ту роль, которую хотела бы.

По его словам, Европа пытается вновь сплотиться и в этом процессе важную роль играет Германия, как самая большая страна региона. Вместе с тем Мерц отметил, что у европейцев ограничены возможности для самостоятельных действий, что видно на примере украинского кризиса, где у стран Европы недостаточно рычагов влияния, чтобы добиться приемлемых для себя условий его завершения.

"Мы зависим от помощи со стороны США, мы видим, что Китай, Бразилия и другие страны мира чувствуют себя свободно в отношениях с Россией, появляется новое партнерство в виде так называемого шанхайского формата. Меня беспокоит и тяготит тот факт, что мы как европейцы сегодня не можем играть ту роль, которую мы на самом деле хотели бы играть, должны играть, чтобы обеспечить наши интересы", - сказал он в интервью каналу на YouTube партии "Христианско-демократический союз", которую он возглавляет.