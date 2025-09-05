Путин считает, что мир в ближайшие десятилетия будет многополярным

Мир ближайших десятилетий будет многополярным. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

На вопрос, каким будет мир - больше западным или восточным, глава государства ответил: "Он будет многополярным".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября.