Путин считает, что мир в ближайшие десятилетия будет многополярным
5 сентября 2025 / 14:16
© Владимир Смирнов/ТАСС
Мир ближайших десятилетий будет многополярным. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
На вопрос, каким будет мир - больше западным или восточным, глава государства ответил: "Он будет многополярным".
Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября.