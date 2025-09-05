Майк Тайсон и Флойд Мэйуэзер условились о поединке в 2026 году

В 2026 году бывшие чемпионы мира по боксу американцы Майк Тайсон и Флойд Мэйуэзер-младший проведут бой. Соответствующее сообщение разместил 59-летний Тайсон на своей странице в соцсети X.

Мэйуэзеру 48 лет, в его активе 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года. Профессиональную карьеру завершил в 2017 году.

Тайсон на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 7 поражений. Он становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был владельцем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации. Профессиональную карьеру американец завершил в 2005 году.