Общество
В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет
5 сентября 2025 / 14:45
© Владимир Смирнов/ ТАСС
В Луховицах разбился легкомоторный самолет, пилот погиб. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
"В Луховицах, в деревне Ильясово, потерпел крушение легкомоторный самолет "Авиатика", на борту которого находился один пилот. Он погиб", - сказано в сообщении.
Уточняется, что причиной крушения послужила ошибка пилотирования. СК инициировал проверку после падения воздушного судна.