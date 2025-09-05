В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет

В Луховицах разбился легкомоторный самолет, пилот погиб. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

"В Луховицах, в деревне Ильясово, потерпел крушение легкомоторный самолет "Авиатика", на борту которого находился один пилот. Он погиб", - сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной крушения послужила ошибка пилотирования. СК инициировал проверку после падения воздушного судна.