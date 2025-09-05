Песков: отношения России, Китая и КНДР развиваются в интересах их граждан

Сотрудничество России, Китая и КНДР развивается в интересах граждан трех государств и не направлено против третьих стран. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Ему был задан вопрос, касающийся утверждений президента США Дональда Трампа о том, что лидеры трех стран якобы готовят заговор за его спиной. "Нет, они не готовят заговор. Природа этой кооперации нацелена не против третьих стран, а нужна для народов этих стран", - указал представитель Кремля.

Ранее американский лидер, комментируя военный парад в Пекине, попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать привет президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну. "Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против США", - написал он в Truth Соц. сети.