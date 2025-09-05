Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 сентября 2025 / 17:45
КОТИРОВКИ
USD
05/09
81.2977
EUR
05/09
94.7754
Новости часа
Трамп полагает, что США "потеряли" Россию и Индию Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву не капитулировать, а для разговора
Москва
5 сентября 2025 / 17:45
Котировки
USD
05/09
81.2977
0.0000
EUR
05/09
94.7754
0.0000
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
4 сентября 2025 / 23:17
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
4 сентября 2025 / 22:59
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
4 сентября 2025 / 22:46
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Политика и религия
Экономика
В России с начала года собрали 100 млн тонн зерна
5 сентября 2025 / 15:30
В России с начала года собрали 100 млн тонн зерна
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

В России урожай зерна с начала года составил 100 млн тонн, это на семь млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом со ссылкой на Минсельхоз РФ сообщает ТАСС.

"Уборочная кампания в России в активной фазе. Уже собрано 100 млн тонн зерна нового урожая - это на 7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2024 года. Обмолочено около 30 млн га, или 65% от всех площадей", - следует из сообщения.

Уточняется, что средняя урожайность выросла на 12% - до 33,7 центнера с гектара против 30,2 ц/га годом ранее. В том числе по пшенице показатель вырос на 10%, по ячменю - на 17%. "Это объясняется, в том числе использованием качественных семян, грамотным применением минеральных удобрений и СЗР, повышением технологичности производства и другими факторами", - указали в Минсельхозе.

В числе лидеров по урожайности зерновых и зернобобовых - Калининградская область (70 ц/га), Республика Адыгея (58 ц/га) и Брянская область (53,7 ц/га), добавили в министерстве.

Кроме того, там обратили внимание, что в активной фазе находится уборка других культур. Так, уже собрано порядка 1,3 млн тонн картофеля и 1,6 млн тонн овощей открытого грунта. При этом показатели выше, чем годом ранее.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявили, что урожай зерна в стране по итогам текущего года прогнозируется на уровне 135 млн тонн, в том числе 88-90 млн тонн пшеницы. 

Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
Реальной помощи Украине со стороны США практически нет - эксперт
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
О военном союзе КНР, РФ и КНДР никто не помышляет
Выполнение задач СВО
будет продолжено
Валерий Герасимов
Все интервью
15:59
Трамп полагает, что США "потеряли" Россию и Индию
15:47
Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву не капитулировать, а для разговора
15:30
В России с начала года собрали 100 млн тонн зерна
15:14
Песков: отношения России, Китая и КНДР развиваются в интересах их граждан
14:59
Президент РФ освободил Алексея Ерхова от должности посла в Турции
14:45
В Подмосковье потерпел крушение легкомоторный самолет
14:27
Майк Тайсон и Флойд Мэйуэзер условились о поединке в 2026 году
14:16
Путин считает, что мир в ближайшие десятилетия будет многополярным
13:58
Мерц: Европа не в состоянии играть в мире ту роль, которую хотела бы
13:45
Новым премьер-министром Таиланда станет Анутхин Чанвиракун
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения