В России с начала года собрали 100 млн тонн зерна

В России урожай зерна с начала года составил 100 млн тонн, это на семь млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом со ссылкой на Минсельхоз РФ сообщает ТАСС.

"Уборочная кампания в России в активной фазе. Уже собрано 100 млн тонн зерна нового урожая - это на 7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату 2024 года. Обмолочено около 30 млн га, или 65% от всех площадей", - следует из сообщения.

Уточняется, что средняя урожайность выросла на 12% - до 33,7 центнера с гектара против 30,2 ц/га годом ранее. В том числе по пшенице показатель вырос на 10%, по ячменю - на 17%. "Это объясняется, в том числе использованием качественных семян, грамотным применением минеральных удобрений и СЗР, повышением технологичности производства и другими факторами", - указали в Минсельхозе.

В числе лидеров по урожайности зерновых и зернобобовых - Калининградская область (70 ц/га), Республика Адыгея (58 ц/га) и Брянская область (53,7 ц/га), добавили в министерстве.

Кроме того, там обратили внимание, что в активной фазе находится уборка других культур. Так, уже собрано порядка 1,3 млн тонн картофеля и 1,6 млн тонн овощей открытого грунта. При этом показатели выше, чем годом ранее.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявили, что урожай зерна в стране по итогам текущего года прогнозируется на уровне 135 млн тонн, в том числе 88-90 млн тонн пшеницы.