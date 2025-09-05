Трамп разметил в соцсети Truth совместную фотографию с Путиным
4 сентября 2025 / 23:17
Политика
Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву не капитулировать, а для разговора
5 сентября 2025 / 15:47
Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для разговора, а не для того, чтобы тот капитулировал. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - отметил представитель Кремля.
На вопрос, почему была выбрана именно российская столица, он ответил, что "это было предложение Путина". "Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским через его главу МИД", - указал Песков.