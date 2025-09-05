Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву не капитулировать, а для разговора

Президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для разговора, а не для того, чтобы тот капитулировал. На этом акцентировал внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать", - отметил представитель Кремля.

На вопрос, почему была выбрана именно российская столица, он ответил, что "это было предложение Путина". "Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским через его главу МИД", - указал Песков.