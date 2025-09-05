Президент США Дональд Трамп разместил совместное фото президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сделанное на полях саммита ШОС в Китае, выразив мнение, что Соединенные Штаты потеряли Россию и Индию.

"Похоже, что мы потеряли Индию и Россию, уступив их темному и мрачному Китаю. Пусть их ждет долгое и счастливое совместное будущее!" - указал американский лидер в Truth Соц. сети.

Саммит ШОС проходил в китайском Тяньцзине 31 августа - 1 сентября с участием руководителей более чем 20 государств и представителей 10 международных организаций.

На полях саммита лидеры России, Китая и Индии провели трехстороннюю встречу, которая оказалась в центре внимания всех мировых СМИ.

Некоторое время назад Трамп, комментируя военный парад в Пекине, высказал мнение, что РФ, КНР и КНДР готовят заговор против США. Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР отметил, что считает эти слова американского коллеги проявлением его юмора.